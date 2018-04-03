Почта Банк хочет поменять стратегию с кредитной на сберегательно-расчетную. Об этом рассказал президент — председатель правления финучреждения Дмитрий Руденко в программе «Первый лица» с Инной Луневой.



«Это свойство всех почтовых банков в мире: быть переликвидными и больше привлекать средств, чем выдавать кредитов. Потому что, когда вы работаете на всей территории, ваше поведение меняется от кредитного до сберегательно-расчетного», — рассказал он в интервью.

«Мы хотели бы стать основным банком для коммунальных платежей, для расчетов, для каких-то ежедневных нужд с функцией кредитования», — отметил Руденко.