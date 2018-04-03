На 1 апреля 2018 года розничный кредитный портфель банка «Центр-инвест» впервые превысил 50 млрд рублей. Стабильный рост объема кредитования происходит благодаря рекордно низким ставкам по кредитам для населения, отсутствию обязательного страхования и быстрому рассмотрению кредитных заявок с индивидуальным подходом к каждому клиенту.

За первые три месяца 2018 года выдано более 8 тысяч розничных кредитов на сумму 5,2 млрд рублей. Более половины розничного кредитного портфеля банка «Центр-инвест» занимают ипотечные кредиты. В первом квартале 2018 года выдано 1700 ипотечных кредитов на 2,8 млрд рублей. Это на 62% больше по количеству и на 55% больше по сумме, чем за аналогичный период прошлого года.

С февраля 2018 года банк «Центр-инвест» является участником государственной программы по субсидированию ипотечной ставки (6% годовых) для семей, в которых с 1 января появится второй или третий ребенок.

«Это хорошая программа, у нас будут такие клиенты, но эта льготная программа не станет конкурентом ипотечным продуктам банка «Центр-инвест», - говорит Николай Парамонов, начальник Управления розничного кредитования. – У данной гос.программы есть ряд обязательных условий: максимальная сумма кредита не более 3 млн рублей (для нашего региона) и первоначальный взнос не менее 20%. Также обязательным является наличие страховки жизни, здоровья и недвижимости, когда она будет построена. Это немаленькая сумма расходов для клиента, но с учетом разницы в процентной ставке, это будет выгодно».

Кредитование населения банк осуществляет на основе бизнес-модели устойчивого банкинга, тщательной оценке рисков заемщика и управления этими рисками, что позволяет предоставлять кредиты по низким ставкам.

Банк не использует экспресс-кредитование в торговых точках, отдавая предпочтение клиентам с положительной кредитной историей, собственным вкладчикам, а также участникам зарплатных проектов банка «Центр-инвест».

Подробная информация по всем программам кредитования в банке «Центр-инвест» по ссылке .