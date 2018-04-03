Ходатайство об одобрении совместной деятельности «Российского Капитала» и Тинькофф Банка поступило в ФАС 28 марта.
Банк «Российский Капитал» и Тинькофф Банк подали в Федеральную антимонопольную службу ходатайство об одобрении соглашения о совместной деятельности, следует из материалов ФАС.
«В ФАС России 28 марта 2018 года поступило на рассмотрение ходатайство о получении предварительного согласия антимонопольного органа на заключение между АКБ «Российский Капитал» (ПАО) и АО «Тинькофф Банк» соглашения о совместной деятельности на территории Российской Федерации», — говорится в сообщении антимонопольной службы.
В нем уточняется, что срок рассмотрения ходатайства составляет 30 дней с даты его получения.
В конце января АИЖК (переименовано в «ДОМ.РФ», владеет 100% акций «Российского Капитала») и Тинькофф Банк подписали соглашение о создании совместной компании, которая займется выдачей и сопровождением ипотечных кредитов на электронной технологической платформе.
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