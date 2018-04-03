Рейтинговое агентство RAEX («Эксперт РА») присвоило Райффайзенбанку рейтинг кредитоспособности на уровне «ruAAA». По рейтингу установлен «стабильный» прогноз.

Как отмечается в сообщении RAEX , рейтинг банка обусловлен его очень сильным бизнес-профилем, высоким уровнем достаточности капитала и эффективности деятельности, адекватной позицией по ликвидности. Банк обладает системной значимостью для российской банковской системы, а также высокой значимостью для материнской банковской группы (Raiffaisenbank International AG, Австрия), что обеспечивает вероятность предоставления экстраординарной поддержки как со стороны государства, так и со стороны материнского банка.

В релизе указано, что прибыль банка по итогам 2017 года составляет около трети от прибыли группы при доле в активах менее 10%.

Высокий уровень достаточности капитала (Н1.0 на 1 февраля 2018 года — 13,5%, Н1.2 составляет 10,3%) позволяет банку выдерживать полное обесценение более чем 8% ссудной задолженности без нарушения обязательных нормативов. Кроме того, банк демонстрирует высокую способность к генерации капитала (показатель ROE по прибыли после налогообложения по РСБУ без учета СПОД за 2017 год составил 17%; по МСФО средний показатель ROE — 23,5% за 2014—2016 годы по прибыли до налогообложения) и операционную эффективность деятельности (чистая процентная маржа за 2017 год составила 6,5%), которые обусловлены высоким уровнем управления кредитными рисками и низкой стоимостью привлеченных средств. Поддержку рентабельности и дивидендной доходности оказывает низкий уровень расходов на обеспечение деятельности.

Качество и диверсификация активов оцениваются выше, чем в среднем по кредитному портфелю банковской системы. В течение 2017 года просроченная задолженность по розничным кредитам превышала 4,5%, однако уступка прав требования в сентябре 2017-го позволила показателю снизиться до 3% на 1 февраля 2018 года. Просроченная задолженность по корпоративному портфелю на 1 февраля находится на уровне 3,7%, при этом 25% кредитов юрлицам являются пролонгированными. Кредитный портфель характеризуется невысоком уровнем отраслевой концентрации (на крупнейшую отрасль — торговлю — приходится 21% ссудной задолженности юрлиц и индивидуальных предпринимателей, при этом агентство отмечает высокую диверсификацию по направлениям внутри отрасли). Агентство указывает на невысокую обеспеченность корпоративного кредитного портфеля банка, которая обусловлена кредитованием крупных заемщиков, имеющих высокие кредитные рейтинги.

Адекватная ликвидная позиция банка обеспечена не только высоколиквидными активами, но и существенным объемом депозитов в Банке России и срочных требований к НКО «Национальный Клиринговый Центр». Ликвидная позиция банка находится в высокой зависимости от стабильных остатков на клиентских счетах срочностью до 30 дней, однако данные средства отличаются исторической стабильностью. Ресурсная база является достаточно диверсифицированной, средства физических лиц составляют около 50% привлеченных средств. Банк обладает возможностью привлечь существенный объем дополнительной ликвидности за счет сделок РЕПО, кроме того, у банка есть открытая кредитная линия от Банка России, лимит по которой ни разу не был выбран в течение 2017 года.



Система корпоративного управления, риск-менеджмента, комплаенса и организации бизнес-процессов «Райффайзена» оценивается как высокая ввиду использования банком методик и опыта международной банковской группы.

