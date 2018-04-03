Сервис доступен пользователям Avito по умолчанию – с момента ввода реквизитов банковской карты при покупке. Зарезервированные денежные средства с карты покупателя спишутся автоматически и будут перечислены продавцу только после получения и проверки товара на соответствие описанию. Сервис QIWI доступен владельцам карт МИР, Visa, Mastercard, эмитированных любым российским банком.

«Наш сервис безопасной сделки – неотъемлемый элемент проекта «Доставка» от Avito, который полностью обеспечивает соблюдение интересов пользователей площадки независимо от их роли покупателя или продавца. Благодаря бесшовной интеграции сервиса QIWI, опыт проведения сделок на Avito теперь стал еще надежнее и удобнее, что привлечет дополнительное число пользователей к размещению объявлений товаров», –сказала Виктория Кияченко, директор по развитию массовых сервисов Группы QIWI.

«Около 25% сделок на Avito – межрегиональные. Если раньше продавцам и покупателям из разных регионов приходилось самостоятельно организовывать и контролировать процесс передачи товара, то теперь эту функцию берет на себя Avito, гарантируя не только удобство, но и безопасность транзакций», –прокомментировал Эрик Финнас, руководитель направления General & E-commerce Avito.

О QIWI

QIWI – ведущий провайдер платёжных и финансовых сервисов нового поколения в России и странах СНГ, которому принадлежит интегрированная платежная сеть, позволяющая производить платежи по мобильным, онлайн- и офлайн-каналам. Наша сеть включает свыше 20,1 млн виртуальных кошельков и более чем 152 000 терминалов и точек приема платежей. Сервисы QIWI позволяют торговым компаниям и клиентам принимать платежи и совершать переводы наличными или в электронной форме на сумму свыше 76 млрд руб., объединяя более чем 50 млн клиентов, которые пользуются услугами сети не реже одного раза в месяц. Клиенты QIWI могут использовать наличные, предоплаченные карты и другие способы безналичных расчетов для оплаты товаров и услуг или осуществления денежных переводов, пользуясь онлайн- и офлайн платежными инструментами.

Об Avito

Avito – самый популярный сайт объявлений в России по версии сервиса SimilarWeb. Согласно Mediascope и собственным данным компании, ежемесячная аудитория Avito составляет 32 млн человек – около пятой части населения России. 19 млн уникальных пользователей заходят на Avito с мобильных устройств. На сайте размещено 39,2 млн актуальных объявлений, каждый день пользователи добавляют около 400 000 новых объявлений.

Источник: КИВИ Банк (АО)