Президент РФ Владимир Путин подписал поправки в федеральный закон «О валютном регулировании и валютном контроле» и в статью 15.25 Кодекса РФ об административных правонарушениях.

Так, поправки в закон «О валютном регулировании и валютном контроле» предусматривают обязанность резидентов при предоставлении иностранной валюты или валюты РФ в виде займов нерезидентам обеспечить получение обратно на свои счета в уполномоченных банках причитающихся сумм по таким договорам в установленные договорами сроки.

В законе прописаны исключения, когда такие требования не применяются, в том числе в этот перечень включены новые пункты, касающиеся предоставления резидентами займов нерезидентам, связанных с финансированием геологоразведки или добычи полезных ископаемых, инвестиционной или инновационной деятельности. При этом прописаны еще и критерии для резидентов-кредиторов, которые при наступлении определенных условий могут не соблюдать требования о возврате предоставленных нерезидентам займов.

Как следует из поправок в КоАП, резидентов (юрлиц и должностных лиц организации), не обеспечивших возврат на свои счета в уполномоченном банке предоставленных нерезиденту кредитных средств, будет ждать административный штраф в размере 1/150 ставки рефинансирования ЦБ РФ от суммы денежных средств, зачисленных на счета в уполномоченных банках с нарушением установленного срока, за каждый день просрочки и (или) в размере от 75% до 100% суммы денежных средств, не зачисленных на счета в уполномоченных банках.



Законодательные поправки вступают в силу через десять дней с момента официального опубликования.

