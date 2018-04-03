Представители компаний смогут удаленно открывать в банках счета и получать кредиты уже в 2019 году — для этого достаточно будет связаться с кредитной организацией по скайпу или телефону. Процесс удаленной идентификации позволит лишь один раз посетить офис какого-либо банка для первичной идентификации.

По словам представителя регулятора, удаленная идентификация компаний может быть реализована после оценки такого же механизма в отношении граждан. Он начнет действовать с конца июня 2018 года, пишут «Известия» , ссылаясь на источники.

Для открытия счета или получения кредита удаленно по скайпу или телефону клиент предоставит банку нотариально подтвержденную доверенность, что он является официальным представителем компании. Банк запросит информацию в единой биометрической системе (ЕБС), которая связывается с Единой системой идентификации и аутентификации (на портале госуслуг) для проверки паспортных данных. ЕБС проведет проверку и даст банку ответ, соответствуют ли биометрические параметры паспортным данным предпринимателя. В случае положительного результата банк сможет открыть счет компании или выдать ей кредит.

Новация особенно важна для предпринимателей, работающих в удаленных регионах, где получение кредитных средств затруднено физически. Таким образом, бизнесмены смогут получать кредиты, практически не выходя из дома.