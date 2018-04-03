Идентифицированные клиенты банков будут пользоваться услугами других кредитных организаций без явки в их отделения.
Представители компаний смогут удаленно открывать в банках счета и получать кредиты уже в 2019 году — для этого достаточно будет связаться с кредитной организацией по скайпу или телефону. Процесс удаленной идентификации позволит лишь один раз посетить офис какого-либо банка для первичной идентификации.
По словам представителя регулятора, удаленная идентификация компаний может быть реализована после оценки такого же механизма в отношении граждан. Он начнет действовать с конца июня 2018 года, пишут «Известия», ссылаясь на источники.
Для открытия счета или получения кредита удаленно по скайпу или телефону клиент предоставит банку нотариально подтвержденную доверенность, что он является официальным представителем компании. Банк запросит информацию в единой биометрической системе (ЕБС), которая связывается с Единой системой идентификации и аутентификации (на портале госуслуг) для проверки паспортных данных. ЕБС проведет проверку и даст банку ответ, соответствуют ли биометрические параметры паспортным данным предпринимателя. В случае положительного результата банк сможет открыть счет компании или выдать ей кредит.
Новация особенно важна для предпринимателей, работающих в удаленных регионах, где получение кредитных средств затруднено физически. Таким образом, бизнесмены смогут получать кредиты, практически не выходя из дома.
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