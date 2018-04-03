Премьер России Дмитрий Медведев подписал постановление, обязывающее банки иметь кредитный рейтинг, присвоенный по национальной рейтинговой шкале рейтинговым агентством.

«Подписанным постановлением установлено дополнительное требование — наличие кредитного рейтинга, присвоенного банку по национальной рейтинговой шкале кредитным рейтинговым агентством», — говорится в документе.



В соответствии с Налоговым кодексом перечень банков, отвечающих требованиям для принятия банковских гарантий в целях налогообложения, ведется Минфином и публикуется на его официальном сайте.

По мнению Кабмина, использование таких кредитных рейтингов банков — это ключевой фактор оценки кредитоспособности финучреждений.



Уровни кредитных рейтингов «А» и «ruА» оцениваются в качестве умеренных уровней с некоторой чувствительностью к воздействию неблагоприятных перемен в социально-экономических процессах РФ, уровни кредитных рейтингов «ВВВ-» и «ruВВВ-» оцениваются в качестве уровней с низкой вероятностью дефолта организаций, уточнили в правительстве.

«Принятое решение приведет к положительным результатам для участников экономической деятельности с точки зрения стабильности рынка банковских гарантий и расширения использования банковских гарантий крупнейших российских банков как надежного обеспечительного инструмента», — отмечается в постановлении.