Министерство стратегии и финансов Южной Кореи планирует объявить о правилах налогообложения криптовалютной сферы в конце июня текущего года. Действовать новые правила начнут в 2019 году.

Рассматривается вопрос об уплате владельцами криптовалют налога на прирост капитала и других подоходных налогов. Также ведомством изучается возможность взимания налога на прибыль от продажи криптовалют. Для «временных и нерегулярных» операций с криптовалютами рассматриваются иные формы подоходного налога, сообщает Anycoin .

Кроме того, необходимо внести поправки в закон о подоходном налоге. Ожидается, что Налоговый отдел Министерства информации и связи Южной Кореи представит предложение о пересмотре законопроекта об уплате налогов в Национальном собрании в августе этого года, чтобы подготовить почву для налогообложения криптовалюты с 2019 года.