Количество граждан, физлиц и индивидуальных предпринимателей, признанным банкротами в январе — марте 2018 года, выросло в 1,5 раза до 8 966 человек по сравнению с I кварталом 2017-го. За этот же период число потенциальных банкротов увеличилось на 6%, следует из данных Единого федерального реестра сведений о банкротстве и Объединенного кредитного бюро (ОКБ).



Лидерами по числу банкротств в I квартале 2018 года стали Москва, где несостоятельными признаны 757 человек (+81% к I кварталу 2017 года), Московская область — 552 банкрота (+51%), Башкортостан — 431 человек (+119%), Санкт-Петербург — 440 человек (+50%) и Краснодарский край — 310 человек (+56%).

В России банкротами признаны 59 тыс. граждан за время существования института потребительского банкротства с 1 октября 2015 года. На 100 тыс. человек населения в России в среднем приходится 40 банкротов. Наибольшая плотность банкротств — в Вологодской области (136 банкротов на 100 тыс. населения) и Рязанской области (84 банкрота на 100 тыс. населения).

Количество потенциальных банкротов (заемщиков с долгом более 500 тыс. рублей и просрочкой платежа более 90 дней хотя бы по одному кредиту), по данным ОКБ на 1 марта 2018 года, составляет 702,8 тыс. человек, или 1,3% от общего количества заемщиков с открытыми счетами.

При этом темпы роста этого показателя уменьшаются. «Если в первом квартале 2017 года годовые темпы роста потенциальных банкротов составляли 10%, то в первом квартале 2018 года, по оценке, они составят около 6%», — комментирует заместитель генерального директора ОКБ Николай Мясников.

«Мы ожидаем, что при сохранении текущей экономической ситуации количество потенциальных банкротов продолжит расти умеренными темпами», — отмечает он.

На этом фоне быстрый рост количества реальных банкротств связан с изменением технологии ведения процедур. Так, руководитель правового бюро «Олевинский, Буюкян и партнеры» Эдуард Олевинский отмечает, что ведение дел о банкротстве граждан теперь осуществляется совершенно иначе — как правило, это хорошо организованные «фабрики» с разделением труда и экономией издержек, а не «мастерские по индивидуальному пошиву», как было в 2015 году и ранее.

«Дела о банкротстве редко ведут управляющие-индивидуалы, которые всю работу делают самостоятельно или с помощником, чаще встречаются фирмы, специализирующиеся на таких процедурах», — рассказывает Олевинский. По его словам, эти фирмы отличают активная массовая реклама услуг и разделение труда: функции продажи, обслуживания клиентов, подготовки документов и судебного представительства распределены по разным исполнителям. «В таких фирмах арбитражные управляющие делают только свою часть работы и редко управляют процессом», — говорит он.

Еще более высокими темпами растет количество сообщений о завершении процедур. Так, в I квартале 2018 года арбитражные управляющие сообщили о завершении процедуры реализации имущества в отношении 3 902 граждан, что в два раза больше, чем в I квартале 2017-го.