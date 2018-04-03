Благодаря использованию технологий Big Data НКЦ существенно ускорил процесс подготовки отчетности и, кроме того, получил готовое хранилище для аналитики больших данных (Data Lake) с финансовой информацией, которое может быть использовано для задач по развитию аналитики.

Сергей Поляков, управляющий директор по информационным технологиям Московской биржи: «Нашей основной целью было ускорение процесса подготовки обязательной и налоговой отчетности НКЦ, которому в соответствии со статусом квалифицированного центрального контрагента на рынках Московской биржи предъявляются повышенные регуляторные требования. Одновременно мы преследовали цель сделать этот процесс более гибким и прозрачным. Базирующаяся на технологиях Hadoop, система Neoflex Reporting Big Data Edition полностью отвечает этим требованиям и может легко и без особых финансовых затрат масштабироваться при дальнейшем развитии компании. Разработанный функционал мы также планируем использовать и для развития аналитики, необходимой для принятия управленческих решений. При этом использование opensource-технологий позволило нам получить существенную выгоду за счет экономии на лицензиях платных СУБД и ETL–средствах от мировых разработчиков программного обеспечения».

Высокая скорость работы автоматизированной системы подготовки отчетности обеспечивается использованием принципиально новых для данного класса задач технологий и инструментов: для хранения данных используется HDFS (Hadoop), а для обработки — платформа Spark, поддерживающая распределенные in-memory вычисления. Возможности Hadoop и Spark по параллельной обработке данных обеспечивают высокую надежность и отказоустойчивость системы, при этом позволяют снизить затраты на серверное оборудование и программное обеспечение.

НКЦ выполняет функции клиринговой организации и центрального контрагента на рынках Московской биржи. Основная задача НКЦ — поддержка стабильности на обслуживаемых сегментах финансового рынка за счет высокоэффективной и отвечающей международным стандартам системы управления рисками.

О компании «Неофлекс»

«Неофлекс — ведущий поставщик услуг по проектированию и разработке программного обеспечения, а также внедрению и эксплуатации сложных информационных систем. Мы обеспечиваем цифровую трансформацию бизнеса наших клиентов, соединяя индустриальный опыт и знания в области самых современных информационных технологий. С 2005 года «Неофлекс» фокусируется на реализации крупных ИТ-проектов для финансовых организаций, а также предприятий таких отраслей, как розничная торговля, логистика, сельское хозяйство и др. Клиентами компании являются более половины российских банков, входящих в топ-100, а также компании из более чем 12 стран Европы, Азии и Африки.

Источник: Компания Неофлекс