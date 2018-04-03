Вознаграждение за блок в сети еthereum для майнеров proof-of-work снизится на 80% − с 3 ETH до 0,6 ETH, говорится в технических характеристиках первой версии гибридного протокола, который совмещает в себе два алгоритма: доказательства работы (Proof of Work PoW) и доказательства ставки (Proof of Stake PoS).

В спецификации однако не указывается сколько будут получать те, кто будет обеспечивать работоспособность сети используя алгоритм доказательства ставки, сообщает Altcoin .

После полномасштабного запуска обновления Casper и процесса шардинга награда за блок должна упасть до 0,22 ETH. Предположительно, это произойдет не ранее конца 2018 года.

Пока неясно, когда вступят в силу новые правила. Возможно, что после 6 апреля, когда должно состояться еженедельное собрание разработчиков, появится приблизительное время, когда можно ожидать полного внедрения новых правил.

В настоящее время обновление FFG Casper работает только в тестовой сети.