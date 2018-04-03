В Алтайском крае суд рассмотрел уголовное дело о хищении кредитных денежных средств банка в размере 2 млрд рублей. Об этом сообщается на сайте Генпрокуратуры РФ.

Октябрьский районный суд Барнаула 3 апреля вынес приговор в отношении бывшего директора регионального филиала крупного банковского учреждения Евгения Роговского и его заместителя Константина Гладышева, бывшего президента ассоциации сельхозпроизводителей и сельхозтоваропереработчиков «Изумрудная страна» Ольги Антипиной, сотрудников агрохолдинга Михаила Колесникова и Елены Павловской. Они в зависимости от роли и степени участия признаны виновными по части 2 статьи 201 (в злоупотреблении полномочиями, повлекшем тяжкие последствия) и по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса РФ (в мошенничестве в особо крупном размере).

Согласно данным, публиковавшимся ранее, речь идет о хищении средств Россельхозбанка.

Суд установил, что в период 2010—2012 годов Роговский и Гладышев при содействии Антипиной создали в филиале банка незаконный порядок беспрепятственной выдачи кредитных средств предприятиям, подконтрольным Антипиной, без анализа финансово-хозяйственной деятельности предприятия-заемщика, а также без проверки фактического наличия предоставляемого залога.

В результате реализации мошеннической схемы за два года было заключено 227 кредитных договоров с 56 предприятиями, подконтрольными Антипиной. При этом общая сумма денежных средств, выданных банковским учреждением по кредитным договорам, превысила 19 млрд рублей. Проценты, не уплаченные юридическими лицами по этим договорам, по состоянию на май 2012 года составили более 545 млн рублей.

Одновременно с этим Антипина с целью хищения денежных средств банка создала организованную преступную группу, в которую вовлекла руководителей банка Роговского и Гладышева и двух работников агрохолдинга — Павловскую и Колесникова.

В общей сложности при участии подсудимых незаконно получены и затем похищены кредитные денежные средства банка в объеме около 2 млрд рублей.

Суд дал Роговскому 8,5 года лишения свободы со штрафом в размере 900 тыс. рублей, Гладышеву — пять лет и три месяца лишения свободы со штрафом в размере 450 тыс. рублей, Колесникову — четыре года лишения свободы со штрафом в размере 400 тыс. рублей. Трое осужденных взяты под стражу в зале суда, также они лишены права занимать руководящие должности в государственных учреждениях. Наказание им предстоит отбывать в исправительной колонии общего режима.

Антипина получила 6,5 года лишения свободы со штрафом в 900 тыс. рублей. Ей отсрочено наказание до достижения детьми 14-летнего возраста. Павловской назначено три года и три месяца лишения свободы условно с испытательным сроком три года и штраф в размере 50 тыс. рублей.



Приговор в законную силу пока не вступил.

