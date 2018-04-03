Министр связи и массовых коммуникаций Николай Никифоров заявил, что рассмотрение в суде дела о блокировке Telegram затрагивает «серую зону» в нормативных правовых актах, регулирующих работу мессенджеров и соцсетей в России.

По его словам, достоверно сказать, какой конкретно ресурс что не выполняет можно только после цепочки судебных разбирательств. Вопрос о передаче ключей детально не прописан в нормативных актах, и поэтому возникает «вот такая серая зона, в том числе выплескивающаяся на площадки тех или иных судов», сообщает телеканал «Дождь» .

Никифоров пояснил, что ситуация вокруг Telegram «излишне подсвечена» из-за интереса СМИ и соцсетей. По его словам, ситуация с Telegram не настолько тяжелая, как с WhatsApp, Viber и Facebook. Мессенджер Павла Дурова включен в реестр распространителей информации, в отличие от некоторых других, напомнил министр.

Напомним, завтра истекает 15-дневный срок, который Роскомнадзор дал мессенджеру Telegram на предоставление ФСБ ключей шифрования. Если компания откажется это сделать, ведомство может попросить суд заблокировать мессенджер в России. Telegram настаивает, что передача ключей шифрования третьей стороне технически невозможна.