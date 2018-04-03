Минфин предлагает включить в Налоговый кодекс все платежи, которые носят квазиналоговый характер и ничем не отличаются от налогов. Среди них курортный, экологический, утилизационный сборы и отчисления в резерв универсального обслуживания операторов связи, пишут «Ведомости».

Конкретный перечень платежей, правда, еще не определен: единой позиции у власти и бизнеса на эту тему пока нет, сообщил изданию замминистра финансов Илья Трунин.



Минэкономразвития в таком подходе видит риски, связанные прежде всего с ответственностью плательщиков. Кроме того, есть много платежей, вопросы взимания которых еще нужно урегулировать, для этого уже подготовлен законопроект, напомнил газете представитель ведомства.



А для бизнеса переход на новое администрирование может стать дополнительной нагрузкой, необходимо подумать о переходном периоде на самые жесткие меры контроля.