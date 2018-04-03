В отношении взломанной в январе японской криптовалютной биржи Coincheck был подан еще один иск на сумму около 82 млн йен (около 771 000 долларов США).

Как напоминает Altcoin , 26 января 2018 года Coincheck был взломана, и более 530 млн долларов в NEM похищены с кошельков хакерами.

Против Coincheck уже ведется два судебных процесса. Групповые иски трейдеров были поданы адвокатом Хирому Мочизуки. Причиной для возбуждения дела стал запрет от биржи на вывод средств на внешние кошельки после хакерской атаки.

Японская юридическая фирма ITJ, в которой работает Хирому Мочизуки, и которая занимается последним судебным процессом уведомила на своем веб-сайте о подаче иска против Coincheck. Фирма заявляет, что выплаты были рассчитаны неверно, и они будут «требовать возмещения убытков» в расчете из разницы «цен на криптовалюты» перед инцидентом и ценой, которую за токены могут выручить истцы сегодня».

Также представляет истцов против Coincheck японская юридическая фирма Aussens. Они подали свои заявления в районный суд Токио 26 февраля, 14 марта и 28 марта.