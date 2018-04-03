За февраль 2018 года 15 крупнейших ипотечных кредиторов РФ выдали около 200 млрд рублей ипотечных кредитов . Такая оценка приводится в исследовании «ДОМ.РФ» и Frank Research Group. Как уточняется, февральский показатель выдачи ипотеки 15 крупнейшими кредиторами в данном сегменте оказался в два раза выше показателя февраля 2017 года.

Рыночная доля крупнейшего кредитора — Сбербанка сохраняется на уровне выше 50%. Прирост рыночной доли Сбербанка в объеме выданных за февраль 2018 года ипотечных кредитов составил 2,9 процентного пункта в годовом выражении. По итогам февраля-2018 доля составила 52,1%, а общий объем ипотечных кредитов, выданных за отчетный месяц, — 110,8 млрд рублей.

Оставшийся на втором месте ВТБ (32,4 млрд рублей выданных ипотечных кредитов за февраль) сильнее остальных участников рейтинга уменьшил свою долю в годовом выражении — на 7,8 п. п., до 15,3%.

Россельхозбанк, прибавив три позиции в рейтинге, оказался на третьем месте с объемом выдачи ипотечных кредитов в феврале 12,6 млрд рублей и долей рынка 5,9%. Рыночная доля РСХБ выросла заметнее всего — на 3,8 п. п.

Газпромбанк (четвертое место) нарастил долю ипотечного рынка на 2,2 п. п. относительно февраля 2017 года до 4,9%, объем выданных в феврале-2018 ипотечных кредитов составил 10,5 млрд рублей.

В исследовании поясняется, что позитивная динамика удельного веса Россельхозбанка и Газпромбанка в общем объеме предоставленных ипотечных кредитов обусловлена в числе прочего относительно высокой долей рефинансирования в структуре выданных кредитов.

Сам «ДОМ.РФ» (бывшее Агентство ипотечного жилищного кредитования) с показателем 6,1 млрд рублей ипотечных кредитов за месяц (цифра учитывает также результаты банка «Российский Капитал», выкуп закладных и предоставление ипотечных кредитов по агентской технологии, следует из уточнений «ДОМ.РФ») оказался на пятом месте с долей рынка 2,9% (плюс 1,4 п. п. в годовом выражении). Организация поднялась на три строчки в ипотечном рейтинге.

Места с шестого по 15-е по объему выдачи ипотеки в феврале 2018 года занимают, соответственно, Райффайзенбанк, «ДельтаКредит», Абсолют Банк, банки «Уралсиб», «Санкт-Петербург», Совкомбанк, банки «ФК Открытие», «Ак Барс», ЮниКредит Банк и Транскапиталбанк.

Райффайзенбанк, «ДельтаКредит» и «Санкт-Петербург» снизили свои доли на рынке по сравнению с февралем-2017 и немного ухудшили позиции в рейтинге. А заметнее всего их улучшили Совкомбанк (плюс 23 строчки, 11-е место) и банк «ФК Открытие» (плюс семь строчек, 12-е место).

Рейтинг 15 крупнейших кредиторов по объему выдачи ипотечных кредитов за январь — февраль 2018 года примерно такой же, как и по итогам только лишь февраля, за исключением рокировки между банками «ФК Открытие» и «Ак Барс»: в февральском рейтинге первый занимает 12-ю строчку, второй — 13-ю, а в двухмесячном рейтинге — наоборот.

Топ-пятерка по размеру ипотечного портфеля на 1 февраля текущего года выглядит так: Сбербанк (2 трлн 982,9 млрд рублей, плюс 2,8% по сравнению с 1 января 2018-го), ВТБ (1 трлн 121,1 млрд, плюс 0,4%), «ДОМ.РФ» (343,1 млрд с учетом показателей «РосКапа», плюс 2,5%), Газпромбанк (272,2 млрд, плюс 3,9%), РСХБ (187,6 млрд рублей, плюс 5,4%).

Остальными участниками топ-15 являются (по мере убывания объема ипотечного портфеля на 1 февраля 2018-го) «ДельтаКредит», Райффайзенбанк, Связь-Банк, Абсолют Банк, «Открытие», «Ак Барс», Транскапиталбанк, «Санкт-Петербург» (у последних двух банков на 1 февраля одинаковый размер ипотечного портфеля — 51,3 млрд рублей), «Уралсиб» и банк «Возрождение».

Отдельно в исследовании указано, что Совкомбанк благодаря интенсивному развитию ипотечного кредитования занял 16-е место среди крупнейших ипотечных кредиторов по величине кредитного портфеля, а за два месяца 2018 года ипотечный портфель Совкомбанка вырос на 4,9%.



Основной источник получения данных для рейтинга — регулярное анкетирование участников ипотечного рынка, предоставляющих информацию на основе управленческой отчетности, указывают «ДОМ.РФ» и Frank Research Group.