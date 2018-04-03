Церемония награждения премией «Финансовая сфера» , учрежденной деловым журналом «Банковское обозрение», состоялась 29 марта 2018 года в Москве, в банкетном комплексе «Басманов HALL». Прогрессивные и яркие идеи претендентов на победу в 14 номинациях — от IT-внедрений, банковских и платежных продуктов, до маркетинговых решений и социальных проектов — дождались вердикта судей, а награды нашли своих победителей.

По традиции в экспертный совет премии «Финансовая сфера» вошли аналитики и представители банковского, финансового рынков и рынка компаний банковской и финансовой инфраструктуры. В их числе был и генеральный директор компании iDSystems Андрей Федорец. Кроме того, на правах партнера, на торжественной церемонии Андрей Федорец вручил призы победителям в номинации «Платежный сервис».

О компании iDSystems:

iDSystems (ООО «Инновейтив Диджитал Системс») специализируется на разработке и распространении на банковском рынке программных продуктов, обеспечивающих обмен документами в электронном виде между кредитными организациями и государственными органами.

По состоянию на январь 2018 года компания iDSystems уже завоевала 25 % банковского рынка в сфере электронного документооборота с госорганами и имеет контрактные отношения с 43 % банков уровня TOP-100 по величине активов согласно данным ЦБ РФ, а общее число клиентов компании составляет более 140 банков.

iDSystems выступает технологическим партнёром НП НСФР (« Национальный Совет Финансового Рынка ») в основной деятельности и при проведении пилотных взаимодействий с ведомствами.

Организационно компания iDSystems входит в Консорциум ideas Consulting and Management Group (iCAM Group)

Источник: iCAM Group