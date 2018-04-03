Компания iDSystems 29 марта выступила партнером награждения победителей в номинации «Платежный сервис» на церемонии вручения премии в области инноваций и достижений финансовой отрасли «Финансовая сфера».
Церемония награждения премией «Финансовая сфера», учрежденной деловым журналом «Банковское обозрение», состоялась 29 марта 2018 года в Москве, в банкетном комплексе «Басманов HALL». Прогрессивные и яркие идеи претендентов на победу в 14 номинациях — от IT-внедрений, банковских и платежных продуктов, до маркетинговых решений и социальных проектов — дождались вердикта судей, а награды нашли своих победителей.
По традиции в экспертный совет премии «Финансовая сфера» вошли аналитики и представители банковского, финансового рынков и рынка компаний банковской и финансовой инфраструктуры. В их числе был и генеральный директор компании iDSystems Андрей Федорец. Кроме того, на правах партнера, на торжественной церемонии Андрей Федорец вручил призы победителям в номинации «Платежный сервис».
О компании iDSystems:
iDSystems (ООО «Инновейтив Диджитал Системс») специализируется на разработке и распространении на банковском рынке программных продуктов, обеспечивающих обмен документами в электронном виде между кредитными организациями и государственными органами.
По состоянию на январь 2018 года компания iDSystems уже завоевала 25 % банковского рынка в сфере электронного документооборота с госорганами и имеет контрактные отношения с 43 % банков уровня TOP-100 по величине активов согласно данным ЦБ РФ, а общее число клиентов компании составляет более 140 банков.
iDSystems выступает технологическим партнёром НП НСФР (« Национальный Совет Финансового Рынка») в основной деятельности и при проведении пилотных взаимодействий с ведомствами.
Организационно компания iDSystems входит в Консорциум ideas Consulting and Management Group (iCAM Group)
Источник: iCAM Group
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