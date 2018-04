Российский сервис по поиску работы HeadHunter подал заявку в Комиссию по ценным бумагам и биржам США о проведении первичного публичного предложения (IPO) в Нью-Йорке на бирже NASDAQ. Акционеры сервиса — фонд «Эльбрус Капитал» и банк Goldman Sachs рассчитывают привлечь 250 млн долларов, пишет «Коммерсант».



Как говорится в заявке , продавцами акций выступят Highworld Investments Ltd и ELQ Investors VIII Ltd, связанные с акционерами. Деньги, которые рассчитывают привлечь продавцы, сама компания не получит, следует из заявки. Другие параметры сделки пока не раскрываются. Организаторами IPO выступают Morgan Stanley, Bank of America Merrill Lynch, Goldman Sachs, Credit Suisse, «ВТБ Капитал» и Sberbank CIB.

В 2017 году чистая прибыль HeadHunter, следует из материалов к размещению, составила 464 млн рублей, в 2016-м компания получила убыток почти в 30 млн. Выручка увеличилась в 1,3 раза, до 4,7 млрд рублей. Чистый долг на конец 2017 года составил 5,4 млрд рублей.



HeadHunter работает в странах бывшего СССР. В 2007 году компания вошла в состав Digital Sky Technologies (DST), ее блокпакет был приобретен за 15 млн долларов. В феврале 2009 года DST установил контроль над ресурсом, купив еще 54,6% за 37,85 млн долларов, а потом и полностью консолидировал HeadHunter. В 2011 году в ходе преобразования DST ресурс вошел в Mail.Ru Group, которая в феврале 2016-го продала его консорциуму инвесторов во главе с фондом «Эльбрус Капитал» за 10 млрд рублей. В той сделке принял участие и Goldman Sachs, что до сих пор официально не подтверждалось, объясняет собеседник газеты, знакомый с ситуацией.

В HeadHunter, «Эльбрус Капитале» и Goldman Sachs от комментариев отказались.