Хакасский Муниципальный Банк принял решение снизить ставки по программе кредитования малого и среднего бизнеса .

Теперь денежные средства по кредиту «Свободный» можно получить под 15—17,5% годовых (ранее — под 16,5—18,5% годовых). Ставка по кредиту зависит от срока кредитования: на сроки 13—18 месяцев — ставка 15% годовых, на 19—24 месяца — 17% годовых, а на 25—35 месяцев — 17,5% годовых.

Финансирование может быть предоставлено предпринимателям в сумме до 2 млн рублей сроком до трех лет на любые цели. В качестве обеспечения требуется поручительство или залог недвижимости и автотранспорта.

«Данное предложение может быть интересно заемщикам, которым требуется небольшая сумма заемных средств на небольшой срок. Задолженность в сумме до 1 миллиона рублей может быть предоставлена без обеспечения с условием увеличения базовой ставки на 0,5%», — добавляет эксперт Банки.ру Ирина Сафронова.