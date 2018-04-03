Негативная динамика вызвана снижением американских фондовых индексов на 2-3% на торгах в понедельник из-за ввода Китаем повышенных пошлин на импорт американских товаров, как ответной меры на ожидаемое введение заградительных пошлин на импорт в США китайских товаров. Также негатива добавило снижение производственного индекса PMI от ISM на 1,5 б.п. до 59,3 пунктов, обоснованная критика администрации США в сторону Amazon и первоапрельская шутка главы Tesla о том, что компания банкрот.

Отметим, президент США говорил в предвыборной программе о том, что Китай незаконно копирует американские технологии, и поэтому мы не исключаем, что со стороны США последует запрет на импорт в Китай американских технологий. Кроме того, инвесторы ждут, что США даст ответ на ввод Китаем пошлин на американские товары и на этом фоне фондовые рынки скорректируются вниз, доллар укрепится к мировым валютам, а доходность американских гособлигаций продемонстрирует снижение. Развивающиеся рынки могут получить приток иностранной ликвидности, как место для временной парковки капитала.