Для развития малого и среднего бизнеса Ассоциация российских банков предлагает создать комфортную среду для кредитования данного сегмента.

«Таким образом регулятору удастся побороть два серьезных недостатка российской банковской системы — кэптивность и концентрацию крупных кредитных рисков», — заявил глава АРБ Гарегин Тосунян на съезде ассоциации.

По его словам, для этого был предложен ряд мер, таких как увеличение объема рефинансирования банков под залог права требования по кредитам, выданным АСВ, расширение перечня банков, взаимодействующих с институтами развития, внедрение льгот при создании резервов по судам, выданным АСВ.