Федеральная антимонопольная служба (ФАС) включит в дорожную карту пункт об ограничении роста доли государственного участия в банковском секторе.

«Мы давно озвучивает идею, связанную с введением полного запрета на приобретение банками с госучастием долей или акций в кредитных организациях. Здесь должен быть полный запрет за исключением ряда случаев, например, санкций, то есть когда речь идет о процедуре, связанной с финансовым оздоровлением, или реагированием на ситуацию, когда частные банки уходят с каких-то территорий, как это было в конце 90-х, когда Сбербанк стал массово закрывать филиалы на Дальнем Востоке. Тогда власти субъектов были вынуждены покупать доли в коммерческих банках и восстанавливать там филиальную сеть», — заявил в кулуарах съезда АРБ замглавы ФАС Андрей Кашеваров.

«Такого рода исключения допустимы. Мы будем сейчас это формулировать», — добавил он.

По его словам, просто ограничение совокупный доли в банковской системе невозможно в силу сложности администрирования этой совокупной доли.

«Администрирование на уровне 100% возможно при введении полного запрета для отдельных госбанков. Это позволит не наращивать долю государства», — пояснил Кашеваров.