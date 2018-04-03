Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России немеревается запретить использование в рекламе финансовых услуг банков информацию о наличии прямого или косвенного государственного участия в их капитале, сообщил Андрей Кашеваров, выступая на съезде Ассоциации российских банков.

По его словам, ФАС совместно с Центробанком обсуждают введение такого запрета. Кашеваров отметил, что существует много случаев, когда банки в рекламе обещают «лучшее предложение», основываясь на том, что они госбанки и тем самым потенциально более устойчивые, сообщает «Прайм» .

«В принципе в рекламе, на наш взгляд, это не должно допускаться, и поэтому здесь будем формулировать соответствующие предложения по введению запретов», - добавил замглавы службы.