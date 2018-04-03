Глава Facebook Марк Цукерберг заявил, что социальной сети потребуется несколько лет для того, чтобы решить проблемы, с которыми она столкнулась после скандала с британской фирмой Cambridge Analytica. Об этом миллиардер рассказал в интервью порталу Vox, сообщает «Коммерсант» .



«С точки зрения решения всех этих проблем, я думаю, что это просто тот случай, когда мы недостаточно инвестировали, мне кажется, мы прорвемся через эту дыру, но это займет несколько лет, — отметил Цукерберг. — Я бы хотел решить эти проблемы за три или шесть месяцев, но я считаю, что реальность заключается в том, что решение некоторых этих вопросов просто займет больший период времени».

Кроме того, он отметил, что в настоящий момент Facebook расширяет штат сотрудников, специализирующихся на вопросах безопасности. «В начале прошлого года, я думаю, у нас было 10 тыс. человек, работающих над безопасностью, — заявил Цукерберг. — Но к концу этого года мы планируем, что в этой сфере у нас будет 20 тыс. человек».

Капитализация Facebook в марте рухнула на 20% после того, как в американской прессе появились сообщения о том, что Cambridge Analytica получила несанкционированный доступ к конфиденциальным данным 50 млн пользователей, на основе которой составляла их политические портреты. Позднее фирма, сотрудничавшая с предвыборным штабом Дональда Трампа, использовала их для таргетированной рекламы и формирования общественного мнения. Позднее Марк Цукерберг извинился перед пользователями и пообещал выступить в американском Конгрессе, чтобы прояснить позицию компании и рассказать о шагах по недопущению подобных ситуаций впредь.