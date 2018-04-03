Двухмесячная чистая прибыль группы ВТБ по МСФО составила 30,5 млрд рублей, увеличившись по отношению к показателю января — февраля 2017 года на 49,5%. Такие ключевые показатели (неаудированные) опубликованы на днях на сайте банка ВТБ.

Чистые процентные доходы за два первых месяца 2018 года составили 75,6 млрд рублей, увеличившись на 3,7% в годовом выражении. Чистые комиссионные расходы выросли на 14,6% до 14,1 млрд.

Объем кредитов и авансов клиентам (до резервов) с начала года уменьшился на 0,6% до 9 трлн 707,4 млрд рублей, в том числе объем кредитов юрлицам сократился на 1,2% до 7 трлн 195,4 млрд на 28 февраля 2018-го, а объем розничных кредитов вырос на 1% до 2,512 трлн.

Объем клиентских средств уменьшился с начала года на 1,5% до 9 трлн 10,4 млрд рублей, в том числе объем средств юрлиц — на 2,3% до 5 трлн 396,2 млрд, физлиц — на 0,2% до 3 трлн 614,2 млрд.



Объем собственных средств вырос на 2,3% до 1 трлн 454,2 млрд рублей. Коэффициенты достаточности капитала первого уровня и общей достаточности капитала прибавили по 0,5 процентного пункта с начала года, составив 13,1% и 14,8% соответственно.