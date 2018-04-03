Заместитель генерального прокурора РФ Юрий Пономарев утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывших руководителей екатеринбургского Плато-Банка. Об этом сообщается на сайте Генпрокуратуры РФ.

В зависимости от роли и степени участия в совершенных преступлениях фигуранты обвиняются по части 4 статьи 160 (в присвоении), по статье 196 (в преднамеренном банкротстве), по пунктам «а», «б» части 4 статьи 174.1 (в легализации (отмывании) денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления) и по статье 172.1 Уголовного кодекса РФ (в фальсификации отчетности финансовой организации).

По версии следствия, член общего собрания участников банка, являвшийся председателем наблюдательного совета, в июле 2012 года создал организованную группу, которой руководил до мая 2015 года. В состав этой группы также вошли исполняющая обязанности председателя правления банка, начальник службы внутреннего аудита и иные лица.

В обозначенный период времени руководители банка выдали подконтрольным фирмам кредиты на общую сумму более 1,2 млрд рублей, которые впоследствии присвоили.

В целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению похищенными денежными средствами члены организованной группы совершили с ними финансовые операции и иные сделки, тем самым легализовав их.

Такие действия злоумышленников привели к неспособности банка удовлетворить требования кредиторов по обязательствам на сумму свыше 747 млн рублей.

Для сокрытия признаков банкротства и оснований для отзыва лицензии у банка и. о. председателя обеспечила внесение в отчетность заведомо недостоверных сведений об имуществе и финансовом положении банка и представила ее в органы финансового контроля.

Приказом Центрального банка России от 13 мая 2015 года у Плато-Банка была отозвана лицензия, напоминают в Генпрокуратуре. Решением Арбитражного суда Свердловской области кредитное учреждение признано несостоятельным (банкротом).



После утверждения обвинительного заключения уголовное дело в отношении четырех обвиняемых направлено для рассмотрения по существу в Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга.

Ранее сообщалось о задержании по делу о преднамеренном банкротстве Плато-Банка его бывшего председателя набсовета Андрея Лазарева, руководителя службы внутреннего контроля Валентины Викуловой и и. о. председателя правления Елены Ярославцевой.

