Чистая прибыль Газпромбанка по РСБУ за прошедший год снизилась по сравнению с 2016 годом до 31,9 млрд рублей, говорится в материалах банка.



По итогам 2016 года чистая прибыль равнялась 46,66 млрд рублей.

Активы за отчетный период составили 5,26 трлн (4,74 трлн в 2016-м), обязательства — 4,75 трлн (4,3 трлн в 2016-м).

При этом процентные доходы Газпромбанка снизились до 376,03 млрд рублей, а процентные расходы составили 237,647 млрд.