Банк «Глобэкс» подвел предварительные итоги деятельности по РСБУ за 2017 год. Прибыль банка после налогообложения по итогам отчетного периода превысила 800 млн рублей.

Операционный результат до создания резервов и налогообложения за 2017 год составил более 2 млрд рублей. Показатель отношения операционных расходов банка к операционным доходам был снижен со 105% в 2016 году до 63% в 2017-м. Также банк добился снижения на 32% доли просроченной задолженности в кредитном портфеле в сравнении с аналогичным показателем 2016 года.



«Перед нами была поставлена непростая задача: улучшить качество кредитного портфеля и выйти в прибыль. Этот результат был достигнут за счет повышения операционной эффективности банка и плотного взаимодействия команды, которая показала способность справляться с самыми трудными ситуациями и находить оптимальные решения. Благодаря этому нам удалось достичь этой цели», — сказал президент «Глобэкса» Валерий Овсянников.

Объем собственных средств банка возрос с 19,3 млрд рублей на 1 января 2017 года до 20,2 млрд на 1 января 2018-го.