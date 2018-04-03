Чистая прибыль банка «Ак Барс» по итогам 2017 года увеличилась на 43,5% и составила 7,278 млрд рублей, следует из отчетности финучреждения по МСФО.



Активы за год сократились на 4,3%, до 386,2 млрд рублей. Кредитный портфель за отчетный период уменьшился, до 174,529 млрд рублей (212,262 млрд рублей на конец 2016-го).

Чистые процентные доходы увеличились до 9,35 млрд рублей, чистые комиссионные доходы, до 2,69 млрд рублей.





