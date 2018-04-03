Прибыль Банка «ГЛОБЭКС» (Группа Внешэкономбанка) после налогообложения по итогам отчетного периода превысила 800 млн рублей. Операционный результат до создания резервов и налогообложения за 2017 год составил более 2 млрд рублей. Показатель отношения операционных расходов Банка к операционным доходам был снижен со 105% в 2016 году до 63 % в 2017 году. Также Банк добился снижения на 32% доли просроченной задолженности в кредитном портфеле, в сравнении с аналогичным показателем 2016 года.

«Перед нами была поставлена непростая задача: улучшить качество кредитного портфеля и выйти в прибыль. Этот результат был достигнут за счет повышения операционной эффективности Банка и плотного взаимодействия команды, которая показала способность справляться с самыми трудными ситуациями и находить оптимальные решения. Благодаря этому нам удалось достичь этой цели», - сказал президент Банка «ГЛОБЭКС» Валерий Овсянников.

Объем собственных средств Банка «ГЛОБЭКС» возрос с 19,3 млрд рублей на 1 января 2017 года до 20,2 млрд рублей на 1 января 2018 года. Норматив достаточности капитала Н1.0 составил 14,5%, что свидетельствует о высоком уровне устойчивости и надежности Банка (минимально допустимое регуляторное значение составляет 8%).