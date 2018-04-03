Компания BitPay, крупнейшая платежная система на базе биткоина, привлекла 40 млн долларов в расширенном раунде финансирования серии B, при том, что планировала получить на 10 млн долларов меньше.

Таким образом, сообщает Anycoin , общий объем инвестиций в проект дошел до 70 млн долларов.

BitPay предлагает частным лицам осуществлять безопасные платежи в биткоинах и Bitcoin Cash, в то время как компании могут принимать криптовалюты, не обращая внимания на их текущий рыночный курс и получая средства на свои банковские счета в фиате.