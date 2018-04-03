Привлеченные средства в компании планируют направить на освоение новых рынков, развитие B2B-платежей и расширение команды.
Компания BitPay, крупнейшая платежная система на базе биткоина, привлекла 40 млн долларов в расширенном раунде финансирования серии B, при том, что планировала получить на 10 млн долларов меньше.
Таким образом, сообщает Anycoin, общий объем инвестиций в проект дошел до 70 млн долларов.
BitPay предлагает частным лицам осуществлять безопасные платежи в биткоинах и Bitcoin Cash, в то время как компании могут принимать криптовалюты, не обращая внимания на их текущий рыночный курс и получая средства на свои банковские счета в фиате.
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