Для держателей зарплатных карт банка «Возрождение» и при открытии вкладов с помощью Интернет-банка, банкоматов или терминалов «Возрождение» вводится дополнительная надбавка 0,2 пп, и таким образом максимальная ставка по вкладу составит 7% годовых. Напомним, ранее повышенные ставки по вкладу действовали только для клиентов пенсионного возраста.

Депозит «Добрые традиции» появился в линейке вкладов Банка в январе 2018 года. Продукт в сочетании с высокой доходностью дает клиентам возможность выбора стратегии размещения денежных средств. Проценты по максимальной ставке выплачиваются за первый период размещения - 6 или 12 месяцев в зависимости от пожелания вкладчика. Минимальная сумма депозита – 100 тыс рублей.

Кроме того, вводятся новые сроки размещения по вкладу «Моментальный». Ранее депозит предлагался только на сроки до 6 месяцев, теперь на срок - 367, 547 и 731 день. Вклад можно открыть дистанционно с помощью банкомата, терминала или Интернет-Банка. Минимальная сумма составляет всего 1 000 рублей, максимальная ставка по вкладу равна 6,70% годовых.

Узнать более подробную информацию по вкладам можно на сайте банка «Возрождение» www.vbank.ru в разделе «Частным лицам» – «Вклады» и по телефону 8 800 755-00-05 (бесплатно по России).