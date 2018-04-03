ЦБ РФ в III квартале 2017 года продолжил наращивать долю доллара и золота в активах, а также увеличил вложения в юань, свидетельствуют материалы регулятора.

Объем активов Банка России в иностранных валютах и золоте за годовой период с октября 2016 года по сентябрь 2017-го включительно увеличился на 27,1 млрд долларов США и составил 432,8 млрд долларов. Такие данные приводятся в опубликованном во вторник, 3 апреля, очередном «Обзоре деятельности Банка России по управлению активами в иностранных валютах и золоте» .

Регулятор поясняет, что одним из факторов увеличения активов стало заключение им сделок прямого РЕПО с иностранными контрагентами. Указанные сделки в основном заключаются для привлечения денежных средств по сделке РЕПО и одновременного размещения иностранными контрагентами соответствующего объема денежных средств по более высокой ставке в депозит, обратное РЕПО или на счет ностро в банке-корреспонденте. Также положительное влияние на размер активов оказали изменение курсов иностранных валют к доллару США, покупка золота и иностранной валюты на внутреннем рынке, а отрицательное влияние — отток клиентских средств и изменение цены золота.

Уточняется, что за период с октября 2016 года по сентябрь 2017-го значительно увеличились объемы вложений Банка России в государственные ценные бумаги иностранных эмитентов и средств, размещенных в депозиты и на корреспондентских счетах ностро в иностранных банках. Объемы вложений в негосударственные ценные бумаги иностранных эмитентов и объемы прав требования в иностранной валюте к российским кредитным организациям по сделкам РЕПО за рассматриваемый период уменьшились.

В обзоре указано, что сверхмягкая денежно-кредитная политика Европейского центробанка при одновременном ужесточении денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы США привела к росту дифференциала процентных ставок между активами в долларах США и евро. На этот период Банк России счел возможным изменить валютную структуру активов, уменьшив объемы инвестиций в активы в евро в пользу доллара США.

Так, согласно материалам ЦБ, доля американских денег в его активах в валютах и золоте выросла с 40,1% на 30 сентября 2016 года до 46,5% на 30 сентября 2017-го, а доля евро снизилась с 29,5% до 24,1%. Доля золота за указанный период повысилась с 16% до 16,3%. Удельный вес британского фунта стерлингов увеличился с 7,6% до 8,1%, в то время как доля прочих валют уменьшилась с 6,8% до 5,1%. К категории «прочие валюты» отнесены активы в канадских долларах (3,2% на 30 сентября 2017 года), австралийских долларах (1%), китайских юанях (1%), а также активы в японских иенах и швейцарских франках, но по ним на указанную дату значатся нулевые показатели.

Как свидетельствуют данные Центробанка, квартальная динамика (отдельно за III квартал 2017 года) по доллару, евро и золоту совпадала с годовой: доли доллара и золота выросли (на 30 июня 2017 года они составляли 46,3% и 16,1% соответственно), а доля евро снизилась (с 25,1% на 30 июня).

Удельный вес британского фунта в III квартале прошлого года немного уменьшился (с 8,2% на середину 2017-го), а совокупная доля других валют, включенных в активы ЦБ РФ, выросла (с 4,3% на 30 июня), при этом доля юаня за квартал увеличилась в десять раз (с 0,1% на 30 июня 2017-го). Доли канадского и австралийского доллара не изменились в квартальном выражении.

ЦБ напоминает, что информация о его деятельности по управлению активами публикуется не ранее чем через шесть месяцев после окончания рассматриваемого периода, что обусловлено высокой чувствительностью цен на мировых финансовых рынках к действиям крупнейших участников рынка, в том числе Банка России.

Рассматриваемые в подобных обзорах валютные активы Банка России включают государственные и негосударственные долговые ценные бумаги; депозиты и остатки на счетах ностро; средства, инвестированные по сделкам обратного РЕПО; чистую позицию РФ в Международном валютном фонде; еврооблигации РФ; иные права требования к контрагентам по заключенным сделкам. Ценные бумаги, приобретенные Банком России с обязательством обратной продажи по сделкам обратного РЕПО, не учитываются при определении общего объема валютных активов. Валютные активы группируются в портфели по валюте номинала.



Управление активами в драгоценных металлах осуществляется отдельно от управления валютными активами Банка России. Активы ЦБ в золоте состоят из монетарного золота, хранящегося на территории РФ.