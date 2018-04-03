В мобильном приложении банка «Авангард» появилась возможность получать push-уведомления, сообщили в пресс-службе кредитной организации.



«Содержание push-уведомлений полностью аналогично информации, получаемой клиентами банка с помощью СМС-сервиса. Более 100 видов push-уведомлений сгруппированы в пакеты с общей информацией, информацией по картам и по счетам. Теперь клиенты банка «Авангард» могут получать сообщения от банка одним из двух способов на выбор: с помощью push-уведомлений или СМС-сервиса. Подключить пакеты push-уведомлений можно в настройках мобильного приложения. При подключении клиентом push-уведомлений СМС-сервис автоматически отключается», — говорится в релизе.

В банке добавили, что даже при выборе push-уведомлений в качестве способа получения сообщений от «Авангарда» коды доступа для подтверждения операций будут по-прежнему направляться в СМС в целях безопасности. «Также СМС-сообщения будут направляться в случае, если клиенту по каким-либо причинам не было доставлено push-уведомление об операциях повышенного риска», — заключили в пресс-службе.