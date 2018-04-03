Ассоциация российских банков выступила с предложением по созданию нового вида ключевой ставки.

«Мы поддерживаем курс на последовательное снижение ключевой ставки ЦБ. Однако положительный экономический эффект от снижения ставки будет более заметен, если диаграмма будет сопровождаться более активным инвестиционным кредитованием, доля которого сейчас в России ничтожно мала. Для достижения указанной цели мы предлагаем ввести новый вид ключевой ставки — инвестиционную ставку Банка России», — заявил глава АРБ Гарегин Тосунян на ежегодном съезде ассоциации.



Он отметил, что введение подобной ставки предполагает создание нового продукта для банков со стороны ЦБ.

По его словам, речь идет о предоставлении банкам ресурсов для целевого кредитования инвестиционных проектов российского бизнеса. Процентная ставка по таким кредитам не должна превышать 4% годовых.

