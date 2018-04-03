Банк России с 3 апреля установил официальный курс доллара США к рублю на отметке 57,28 рубля, что выше предыдущего дня на 2,01 копеек. Официальный курс евро к рублю был установлен на отметке 70,60 рубля. По сравнению с предыдущим значением курс понизился на 4,20 копеек.

«На биржах в Азии нефть торгуется в плюсе. Цена корректируется после вчерашнего падения. Для рубля это позитивный фактор, но только участники рынка его могут проигнорировать, так как цена упала ниже $68 за баррель. Я считаю, что у рубля мало причин для укрепления и по-прежнему жду от пары доллар/рубль роста до 57,80 рубля, а от пары евро/рубль – до 71,25 рубля», - комментирует Владислав Антонов, аналитик Альпари.

По словам Богдана Зварича, старший аналитик ИК «Фридом Финанс», на валютной секции Московской Биржи не ожидается существенных движений рубля в начале дня. При этом умеренное восстановление рынка энергоносителей, наблюдаемое сегодня с утра, может позволить российской валюте частично скомпенсировать потери понедельника.

«В дальнейшем, в случае начала волны восстановления в ценах на нефть, «медведи» в долларе могут продолжить коррекционное снижение и сделать еще один шаг к ближайшей поддержке, расположенной на уровне 57 рублей. Отметим, что до пробоя этой отметки, говорить по полноценном возобновлении негативной динамики в американской валюте преждевременно. До этого момента основным сценарием является дальнейший рост пары USD/RUB и достижение ею сопротивления, расположенного на уровне 59 рублей», - поясняет аналитик.

«Участники рынка будут ожидать данные по энергоносителям от Американского института нефти. На этом фоне пара USD/RUB сможет проторговаться в районе 57-57,96 рубля. Пара EUR/RUB, скорее всего, может проторговаться в районе 70,11-71,35 рубля», - прогнозирует Иван Марчена, аналитик ГК Forex Club.

Аналитик Алор Брокер Алексей Антонов считает, что в ближайшие дни рубль вряд ли выйдет из коридора 57-58 руб за доллар, а сегодня попытается уйти ближе к его нижней границе.