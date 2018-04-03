Также в тройку лидеров премии вошел проект по переводу процесса формирования отчетности по НДФЛ в Альфа-Банке.

«Мы гордимся высокой оценкой со стороны экспертного совета. Благодарю всю нашу команду и наших партнеров за то, что этот большой проект был реализован в сжатые сроки, — прокомментировала начальник налогового управления Блока «Финансы» Альфа-Банка Алина Кохно. — Современное инфраструктурное решение позволит нам поддерживать рост бизнеса в будущем».

Целями и задачами премии являются поиск ярких, инновационных и прогрессивных подходов к стандартному набору финансовых инструментов и привлечение к ним внимания профессионального сообщества. Объекты премии — банковские и финансовые продукты, решения, методы их внедрения, причем как самостоятельно представленные на рынке, так и предназначенные для банков и финансовых компаний. Экспертный совет в составе нескольких десятков экспертов из банковской отрасли путем закрытого голосования отобрал победителя в каждой номинации. Редакция делового журнала «Банковское обозрение» определяет перечень номинаций и номинантов премии. Она вручается по итогам достижений за прошедший год в 16 номинациях.