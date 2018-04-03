«Аэрофлот» оснастит 81 узкофюзеляжный самолет Airbus 320 и 321 оборудованием для доступа в Интернет по технологии Wi-Fi и к стриминговой системе развлечений, пишут «Ведомости».



Первые восемь Airbus 320 с системой Wi-Fi-доступа уже оснащены, оборудование остальных будет осуществляться во время их планового техобслуживания и продлится до декабря 2019 года. Услугу доступа в Интернет планируется запустить в июле 2018 года, сейчас открыт только доступ к библиотеке «Аэрофлота».

Безлимитный доступ на один час обойдется пассажиру в 800 рублей, на весь полет — в 1 тыс. рублей. Причем скорость Интернета, по его словам, будет 10 Мб/с (на дальнемагистральных судах она всего 864 Кб/с).



На широкофюзеляжных дальнемагистральных судах «Аэрофлот» давно продает доступ в Интернет: на Airbus 330 трафик стоит от 5 долларов за 10 Мбайт до 50 долларов за 150 Мбайт, на Boeing 777 — от 5 долларов за 10 Мбайт до 40 долларов за 100 Мбайт, говорится на сайте компании.