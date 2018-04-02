1 апреля Виталик Бутерин, создатель Ethereum, опубликовал новое предложение по улучшению протокола Ethereum (EIP 960), согласно которому максимальный объем предложения может быть ограничен 120 204 432 ETH.

По его словам, жесткое ограничение для общего количества ETH должно быть в целях обеспечения экономической устойчивости платформы в рамках максимально широкого круга обстоятельств и в свете того факта, что выпуск новых монет для PoW-майнеров больше не является эффективным способом содействия распределению эгалитарной монеты или любой другой важной политической цели, сообщает Anycoin .

«Я рекомендую установить максимальный объем эмиссии, равный 120 204 432, что в 2 раза больше, чем в момент изначальной продажи ETH. Если по какой-то причине это предложение будет принято в тот момент, когда уже слишком поздно устанавливать ограничение на уровне 120 млн, то можно будет установить его на более высокой отметке. Я бы рекомендовал 144 052 828 ETH, что в два раза больше количества монет, выпущенных в генезис-блоке, включая продажу и премайн», – пояснил Бутерин.

Уже сегодня Виталик Бутерин заявил в Twitter , что опубликованное им 1 апреля предложение по ограничению максимального объема эмиссии ETH на самом деле было шуткой, а смысл был в том, чтобы посмотреть, как люди спорят о том, является ли это предложение «реальным».

Далее он добавил, что если сообщество хочет фиксированной эмиссии и считает, что EIP 960 – это хороший способ для достижения этой цели, то предложение должно быть принято. В противном случае, реализовывать его не следует. И при этом неважно, что изначальной целью его публикации был розыгрыш.

For those still wondering whether or not https://t.co/z44anVrOuT was an April Fool's joke, the answer is: it was an April Fool's meta-joke. *The point* was seeing people argue about whether or not the proposal is "real". — Vitalik "Not giving away ETH" Buterin (@VitalikButerin) April 2, 2018

Сам же Бутерин не считает идею ограниченной эмиссии заслуживающей рассмотрения. А по мнению экспертов, ограничение максимального объема эмиссии сделало бы Ethereum более привлекательным для инвесторов.