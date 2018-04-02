Китайская криптобиржа Huobi, на данный момент вторая в мире по объему торгов, запустила филиал в Южной Корее. Ожидается, что в ближайшее время площадка будет поддерживать 208 рынков: 77 рынков ETH, 98 рынков BTC и 33 рынка USDT — а 98% пользовательских активов будет храниться на холодных кошельках.

Как сообщает Anycoin , Huobi Korea также запустила фонд защиты инвесторов, который будет компенсировать убытки, понесенные не по вине пользователей.