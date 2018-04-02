В Японии открыт единый центр борьбы с киберпреступностью в составе 500 следователей и аналитиков. Он будет действовать в рамках Токийского полицейского управления.

Власти Японии собрали вместе специалистов по преступлениям в виртуальном пространстве для активизации борьбы с нарастающим количеством правонарушений в киберпространстве.

Как напоминает ТАСС , в 2017 году примерно шестая часть подобных преступлений была связана с попытками захвата секретных сведений о кредитных картах. Завладев ими, хакеры украли 17,6 млрд иен (166 млн долларов) - вдвое больше, чем в 2016 году.