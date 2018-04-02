Власти Таиланда утвердили закон по налогообложению криптовалют. Согласно ему, все сделки с их использованием должны облагаться НДС (налог на добавленную стоимость) в размере 7%, а также 15% на прирост капитала.

Также, правительство Таиланда хочет запретить использовать биткоин и другие криптовалюты для отмывания денег, уклонения от уплаты налогов, покупку и продажу наркотиков и других преступных действий, сообщает Cryptocrimson .

Напомним, ранее Центробанк Таиланда советовал банкам воздерживаться от работы с цифровой валютой. Не имея четких правил и постановлений регулирования криптовалют в Таиланде предприниматели регистрировали свои компании в Сингапуре.