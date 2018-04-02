Хакеры похитили данные владельцев более 5 млн дебетовых и кредитных карт, которыми пользовались при покупке товаров в американских сетевых универмагах Saks Fifth Avenue, Saks Off 5th и Lord & Taylor. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные телекомпании CNN.



Старейшая в США торговая компания Hudson's Bay Company, владеющая этими сетями, подтвердила в воскресенье факт взлома своей системы безналичных платежей.

«HBC объявила, что узнала о проблеме с безопасностью данных, затрагивающей платежные кредитные карты в определенных магазинах Saks Fifth Avenue, Saks Off 5th и Lord & Taylor в Северной Америке. Пока ведется расследование, нет признаков того, что эта проблема отразилась на торговле нашей компании в Интернете, а также на ее платформах Hudson's Bay, Home Outfitters или HBC Europe», — говорится в заявлении компании.

Она заверила своих покупателей, что они не станут жертвами мошеннического снятия денежных средств из-за взлома. HBC выявила проблему и старается быстро свести к минимуму ее последствия. Клиентам обещана бесплатная защита личных данных. Им также рекомендовано проверить состояние своих кредитных и дебетовых счетов в банках на предмет несанкционированного снятия средств.

Американские компании регулярно подвергаются массированным атакам хакеров. В октябре 2014 года представители одного из крупнейших банков США JP Morgan Chase заявили, что киберпреступникам удалось заполучить информацию о более чем 80 млн счетов его клиентов.