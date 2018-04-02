Китайский холдинг Alibaba Group запускает в России площадку Tianchi, для проведения хакатонов — специализированных мероприятий для разработчиков и исследователей в области больших данных.

Как сообщает РБК , по словам главы Alibaba в России Марка Завадского, планируется охватить наиболее талантливых российских разработчиков из самых разных областей и дать им возможность реализовать свои наработки и идеи в рамках глобальной платформы и в международных компаниях.

Во время хакатона в Московском университете им. Ломоносова, участникам будут оказывать поддержку эксперты из МГУ и Tianchi, а победители «локального» этапа получат в том числе денежные призы от организаторов, сообщил помощник проректора МГУ Андрей Грунин.

По мнению Алексея Хахунова, сооснователя Dbrain, компании — организатора крупнейшего хакатона по машинному обучению whateverhack.ai, платформу Alibaba можно сравнить с Kaggle — стартапом, который Google поглотил весной прошлого года и на котором бизнес может проводить конкурсы по решению задач на основе машинного обучения. При этом в конкурсе может участвовать любой.

Напомним, один из самых крупных в России хакатонов — недельный хакатон Deep Hack, который завершился в начале февраля в Москве; его партнерами были Национальная технологическая инициатива, Сбербанк, МФТИ. Хакатон с 1 млн рублей призового фонда проводит соцсеть «ВКонтакте».