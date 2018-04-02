В «Открытие Холдинг» удивлены заявлениям зампреда ЦБ Василия Поздышева о требованиях к компании на 28 млрд рублей, сообщили в пресс-службе АО «Открытие Холдинг».



Ранее Поздышев сообщил, что регулятор сохранит требование к «Открытие Холдинг» на 28 млрд рублей, которые ранее были предоставлены компании на поддержку ликвидности банка «Траст» в рамках санации. Он также уточнил, что требования к холдингу будут выкуплены ФКБС и затем востребоваться.

«АО «Открытие Холдинг» сообщает, что для компании это заявление явилось полной неожиданностью. Недавно было объявлено, что банк «Траст» рассчитается по всем своим долгам перед АСВ. В «Открытие Холдинге» были уверены, что и эти 28 миллиардов рублей будут возвращены, поскольку они находятся на счете АО «Открытие Холдинг» в банке «Траст». АО «Открытие Холдинг» неоднократно предлагало организовать перевод указанной суммы в 28 миллиардов рублей со своего депозита в банке «Траст» на счет Агентства по страхованию вкладов. Мы несколько раз обращались с такими ходатайствами. По неизвестным для нас причинам этого до сих пор не было сделано», — говорится в сообщении.

«Открытие Холдинг» продолжает настаивать на том, что эти средства нужно перечислить напрямую со счета компании в банке «Траст» на счет АСВ, заключили в компании.