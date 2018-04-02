В Ленинградской области по материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело о незаконной банковской деятельности. Об этом сообщается на сайте Генпрокуратуры РФ.

Тихвинская городская прокуратура Ленинградской области в связи с рассмотрением обращения гражданина провела проверку деятельности индивидуального предпринимателя, связанной с выдачей микрозаймов.

Установлено, что предприниматель, не являясь зарегистрированным в установленном порядке юридическим лицом или финансово-кредитной организацией, с января 2015 года осуществлял на территории Тихвина Ленинградской области деятельность по выдаче населению микрозаймов с процентной ставкой свыше 290% годовых. За указанный период предприниматель получил от выдачи микрозаймов доход в сумме более 2 млн рублей.



На основании материалов прокурорской проверки, направленных в следственный орган, возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 172 Уголовного кодекса РФ («Незаконная банковская деятельность»). Ход расследования дела взят городской прокуратурой на контроль.