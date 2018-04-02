Банк «плохих» долгов начнет функционировать до конца квартала. Об этом рассказал на встрече с журналистами зампред ЦБ Василий Поздышев.

В банк «плохих» долгов попадут «плохие» активы объединенного банка «Бинбанк — «Открытие». В значительной степени в него попадут также активы Рост Банка, баланс банка «Траст», Банка АВБ и часть баланса Промсвязьбанка. После очищения «хорошие» активы будут переведены в группу «Бинбанк — «Открытие». Создан банк «плохих» долгов будет на базе лицензии банка «Траст».

При этом в ЦБ планируют, что банк непрофильных активов будет работать не как банк. За счет незначительного изменения законодательства Центробанк рассчитывает сделать его фондом прямых инвестиций, так как единственным кредитором такого банка станет сам регулятор.

«Это банк, который не будет работать как банк», — сказал Поздышев, дав понять, что, возможно, в течение 2018 года организация сдаст банковскую лицензию.

Зампред ЦБ признал, что основные убытки регулятора от санации будут сформированы в части банка непрофильных активов. Общий объем фонда составит около 1,1 трлн рублей. Эта сумма, по словам Поздышева, соответствует объемам «расшитого» межбанка. «779 миллиардов — это расшивка депозита между Рост Банком и Бинбанком, 372 миллиарда — это расшивка депозита между «Трастом» и «Открытием», — пояснил Поздышев.

Вместо межбанка в пассивах фонда будут требования ЦБ, оформленные как кредит на один год по ставке 0,5% годовых. При этом, вероятно, он будет рефинансирован, так как фонд, по оценкам Центробанка, будет работать не менее трех лет. Если в фонд будут добавляться «плохие» активы, кредит может быть увеличен.



Основные KPI по «рекавери» по итогам третьего года работы такого фонда — возврат 40—60% от балансовой стоимости активов. На вопрос об основаниях для такого оптимистичного прогноза по восстановлению активов Поздышев ответил туманно: «Есть возможность повысить стоимость одних активов за счет снижения стоимости других активов собственников».