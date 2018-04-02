Telegram опубликовал ответ Роскомнадзору, где говорится об отсутствии технических возможностей для передачи ключей шифрования от переписок пользователей по требованию ФСБ.

Как написал в в своем Telegram-канале руководитель международной правозищтной группы «Агора» Павел Чиков, Telegram принял решение снова снизойти и разъяснить чиновникам, что указанные требования в принципе неисполнимы.

«Администратор сервиса в существующей архитектуре ни при каких условиях не имеет доступа к информации, дающей возможность декодирования принимаемых, передаваемых, доставляемых и обрабатываемых с его помощью электронных сообщений», - цитирует «Прайм» официальный ответ юристов на уведомление службы.