«Транснефть» в результате мирового соглашения со Сбербанком по спору об опционах получила возможность рефинансировать китайский кредит, выданный в 2009 году на строительство нефтепровода Восточная Сибирь —Тихий океан (ВСТО). Компания привлекла у Сбербанка 253 млрд рублей по ставке, которая ниже, чем по китайскому кредиту, пишет «Коммерсант».



«Транснефть» 27 марта раскрыла в отчетности за 2017 год, что в декабре компании были открыты кредитные линии в госбанках РФ на сумму 253 млрд рублей, которые полностью выбраны в начале этого года. Срок привлечения — 2023–2028 годы, средства направят «на частичное досрочное погашение кредита Банка развития Китая и на общекорпоративные нужды».

Этот кредит на 10 млрд долларов был выдан на 20 лет в 2009 году под залог поставок 6 млн тонн нефти ежегодно, средства пошли на строительство нефтепровода. На конец 2017 года балансовая стоимость непогашенной части кредита составляла 268,2 млрд рублей, причем в прошлом году «Транснефть» уже начала досрочное погашение, а полное погашение запланировано на 2024-й. Таким образом, объем кредитных линий практически соответствует оставшейся части китайского кредита.

По данным газеты, кредитные линии были предоставлены «Транснефти» Сбербанком в рамках урегулирования громкого спора по производным инструментам, который в 2017 году перешел в судебную стадию. Мировое соглашение подписано в декабре, его общий смысл сводился к тому, что сделка по валютным опционам, в рамках которой «Транснефти» пришлось выплатить Сбербанку 65,5 млрд рублей, останется без изменений. Но при этом монополия должна была получить выгодные условия по кредиту — с его помощью можно закрыть вопрос с китайским займом, валютные риски по которому «Транснефть» и пыталась хеджировать с помощью опционов.

В конце февраля Reuters со ссылкой на источники сообщало, что Сбербанк выдал «Транснефти» кредит на сумму «более 100 млрд рублей» по ставке ниже ключевой ставки ЦБ на тот момент (7,75%). Неделю назад глава Сбербанка Герман Греф опроверг это в части уровня ставки , заявив, что кредит выдан «на стандартных условиях». «Транснефть» и Сбербанк отказались от комментариев.